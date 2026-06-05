Jan Smit gaat voorlopig nog lang niet stoppen. De zanger komt daarmee terug op uitspraken die hij tien jaar geleden deed. De Volendammer stelde toen dat hij op zijn veertigste met pensioen zou gaan.

"Dat zou dus nu zijn. Ik was daar heel stellig in", keek Smit vrijdag terug in het NPO 1-programma Carrie op Vrijdag. Alles veranderde voor hem na een burn-out en de coronaperiode die elkaar opvolgden. "Ik heb toen bijna twee jaar niets gedaan en toen kreeg ik eigenlijk weer het heilig vuur terug. Waardoor ik dacht: 'Je hebt het mooiste beroep ter wereld en hoezo wil je daar ooit mee stoppen?'"

Smit treedt nu bewust minder vaak op. "En nu geniet ik echt als ik op het podium sta", zegt hij. De zanger denkt daarom dat hij het "nog heel lang" kan volhouden. "Al weet ik niet of ik dit als ik straks 65 ben nog doe, om de doodeenvoudige reden dat je wel ergens een bepaald punt bereikt hebt."

Tien jaar geleden stelde Smit dat hij vroegtijdig wilde stoppen omdat hij vreesde dat het "alleen maar minder" zou worden als hij ouder werd. "De glans gaat eraf, dat zie je eigenlijk altijd", verwees hij naar collega-artiesten. Ook wilde hij meer van zijn kinderen genieten.