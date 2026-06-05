GDAŃSK (ANP) - De Franse voetbalsters hebben in de WK-kwalificatiepoule van Oranje met 2-0 gewonnen van Polen. Daardoor nemen de Fransen in ieder geval tijdelijk de koppositie over van de Nederlandse vrouwen, die zich daardoor ook pas op zijn vroegst dinsdag kunnen plaatsen voor het WK.

Frankrijk, dat in de vorige interlandperiode verloor en gelijkspeelde tegen Oranje (2-1 en 1-1), won in het Poolse Gdańsk dankzij treffers na rust van Melvine Malard en Sandy Baltimore.

Frankrijk gaat aan kop in de poule met 10 punten uit vijf duels. Oranje volgt met 8 punten en treft vrijdagavond vanaf 20.30 uur nog Ierland, dat 6 punten verzamelde. Frankrijk speelt dinsdag een afsluitend kwalificatieduel met Ierland, Oranje ontvangt Polen.