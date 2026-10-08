Jan Versteegh heeft donderdagavond de Televizier-Ring Presentator gewonnen. De presentator van onder meer De Bondgenoten liet daarmee Tim Hofman en Thomas van Groningen achter zich. Versteegh kreeg de prijs uitgereikt tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.

Voor Versteegh is het zijn eerste overwinning in de categorie beste presentator. Vorig jaar ging de prijs naar Martijn Krabbé. Helemaal nieuw is een Televizier-onderscheiding voor hem niet. In 2015 won hij al eens de prijs van grootste televisietalent.

De presentator is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de vaste gezichten van SBS6. Hij presenteerde onder meer de programma's Let's Play Ball en Muscles & Brains, maar is vooral bekend als gezicht van de realityserie De Bondgenoten. Met dat programma maakt hij donderdagavond ook kans op de Gouden Televizier-Ring.