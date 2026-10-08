Het YouTube-kanaal PaardenpraatTV is de winnaar van de Televizier-Ring Jeugd. Dat werd donderdagavond bekendgemaakt tijdens het Televizier-Ring Gala in Koninklijk Theater Carré.

De video's worden gepresenteerd door Britt Dekker, Esra de Ruiter en Benthe-Sophie Broeren. Ze behandelen daarin allerlei onderwerpen die met paarden en de paardensport te maken hebben.

Voor de prijs werden ook de KRO-NCRV-jeugddocumentaireserie Carnavalskampioenen en de VPRO-docusoap Snapflat genomineerd. Vorig jaar werd de Televizier-Ring Jeugd gewonnen door het AVROTROS-programma Summer Break.