Jan-Willem Roodbeen: ook boze reacties op vertrek bij Radio 2

Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte hebben veel reacties ontvangen op hun vertrek bij Radio 2. De berichten zijn lief, maar soms ook boos, vertelt Roodbeen in de eerste show na het nieuws over hun overstap naar Radio 10.

"Superbedankt voor jullie lieve berichtjes, en ook verontrustende berichtjes en ook soms wel boze berichtjes", zegt de 49-jarige Roodbeen, nadat hijzelf en collega Kijk in de Vegte hebben teruggeblikt op een lange staat van dienst bij Radio 2. Vanaf 1 september nemen de radiomakers met een nieuw programma de ochtendshow over van Gordon en Froukje de Both.

Kijk in de Vegte snapt de boze reacties "heel goed. Ik vind dat tegelijkertijd ook het mooie. Mensen die nu naar ons programma luisteren, dat voelen als vrienden en als bekenden." Hij noemt de verbondenheid tussen luisteraars en de zender "bijzonder". "Je voelt dat mensen zeggen: 'dat kan niet en het mag niet'", vertelt hij, doelend op de verontwaardigde berichtjes.

De overstap is voor de 52-jarige Kijk in de Vegte daarom "een spannende opgave". Hij hoopt dat ze de luisteraar "kunnen overtuigen" om naar hen te blijven luisteren. "Als je zoiets hebt: Radio 2 is mijn zender en hier blijf ik, dat snap ik ook volkomen", vult Roodbeen aan. "We laten de zender netjes achter", stemt Kijk in de Vegte in.