Algerije neemt op WK in slotfase afstand van Jordanië

SAN FRANCISCO (ANP) - Algerije heeft op het wereldkampioenschap voetbal een belangrijke zege geboekt op Jordanië. Het elftal van bondscoach Vladimir Petković won in San Francisco met 2-1.

Algerije was het toernooi begonnen met een nederlaag van 3-0 tegen regerend wereldkampioen Argentinië en kwam ook nu op achterstand. Nizar Al-Rashdan opende in de 36e minuut de score.

Het duurde tot halverwege de tweede helft tot Algerije langszij kwam, via Nadhir Benbouali. Algerije won dankzij Amine Gouiri, die in de 82e minuut scoorde uit een hoekschop van Feyenoorder Anis Hadj Moussa.

Tweede ronde

Algerije strijdt met 3 punten uit twee duels om de tweede plaats, die recht geeft op deelname aan de tweede ronde. Oostenrijk heeft ook 3 punten. Algerije en Oostenrijk spelen zondag om 04.00 uur (Nederlandse tijd) tegen elkaar. Naast Argentinië plaatst ook de nummer 2 zich voor de zestiende finales op het WK.

Hadj Moussa viel in bij Algerije. Ramiz Zerrouki van FC Twente had een basisplaats.