Jandino Asporaat heeft gehuild om WK-debuut van Curaçao

De WK-wedstrijd van Curaçao tegen Duitsland heeft veel emotie losgemaakt bij Jandino Asporaat. De op Curaçao geboren komiek en acteur schreef op Instagram dat hij "tranen gelaten" heeft door de wedstrijd, die Curaçao met 7-1 verloor. "Wat er vandaag gebeurd is, gaat veel verder dan een uitslag", aldus Asporaat.

"Soms vertelt een scorebord niet het hele verhaal. Vandaag heeft Curaçao geschiedenis geschreven", schrijft hij verder. "Duitsland deed wat Duitsland moest doen: winnen met grote cijfers. Maar Curaçao deed iets wat niemand had verwacht. Scoren tegen Duitsland!" Volgens Asporaat liet het team daarmee zien dat het thuishoort op het WK. "Toen dat doelpunt viel, ontplofte een heel eiland van trots. Want dat doelpunt stond symbool voor iets veel groters. Het was het bewijs dat dromen werkelijkheid kunnen worden."

Curaçao komt op 21 juni weer in actie op het WK, tegen Ecuador.