Grote drukte op NS-website door goedkoop treinabonnement

UTRECHT (ANP) - Het is erg druk op de website van de NS in verband met een nieuw abonnement dat mensen kunnen afsluiten, bevestigt NS aan het ANP. De kortingspas houdt in dat mensen voor 49 euro per maand onbeperkt kunnen reizen in de daluren. Het kabinet werkte het voorstel uit op verzoek van onder meer GroenLinks-PvdA vanwege de gestegen energieprijzen door de Iranoorlog.

Door de drukte op de website loopt die regelmatig vast. Ook is Mijn NS soms niet bereikbaar.

Het maandabonnement is te verkrijgen vanaf maandag en geldig tot uiterlijk 31 augustus.