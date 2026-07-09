Jandino Asporaat werkt aan nieuwe Bon Bini-film

Jandino Asporaat werkt aan een nieuwe Bon Bini-film. Het zesde deel in de reeks gaat Bon Bini: Jetzt Geht's Los heten, bevestigt zijn management na een bericht hierover van kijkcijferanalist Tina Nijkamp op Instagram.

De ontwikkeling van de film bevindt zich nog in een vroeg stadium. Het is daarom nog niet duidelijk wanneer die te zien is. Ook is het plot nog niet bekend.

Asporaat maakt al furore met de Bon Bini-films. Alle voorgangers werden bekroond met een Gouden Kalf van het Publiek voor bestbezochte Nederlandse speelfilm. Het laatste deel, Bon Bini: Bangkok Nights, verscheen in december 2023.