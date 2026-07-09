Sven Versteeg voelt de druk om zijn vriendin ten huwelijk te vragen steeds meer oplopen. De 29-jarige volkszanger wil voorlopig echter nog wachten, zei hij donderdag in Shownieuws.

De Blikkendag-zanger, die al jaren samen is met zijn liefde Daisy en met haar ook een dochter heeft, zegt dat hem steeds vaker wordt gevraagd wanneer hij nu eens een aanzoek doet. "Er is geen plek meer waar ik kom waar het niet gevraagd wordt", verzuchtte de in Diemen geboren Versteeg in de uitzending. "En dan kom ik straks weer thuis van: 'heb je het wel gehoord wat ze zeiden?' Ik begin echt die druk te voelen."

Versteeg zegt dat hij wel durft, maar niet precies weet wat hem tegenhoudt. "Ik heb heel veel bruiloften gezien en ik vind altijd dat je het voor anderen doet of zo, dat zit heel erg in mijn hoofd."