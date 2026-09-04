Jane Fonda kritisch over AI en techmiljardairs

Jane Fonda maakt zich zorgen over de gevolgen van kunstmatige intelligentie. De 88-jarige actrice en activiste zei tijdens een bijeenkomst in Venetië dat AI volgens haar "alles kan afpakken". Ook haalde ze uit naar rijke techondernemers die volgens haar technologie gebruiken in hun streven om eeuwig te leven.

"Ze willen eeuwig leven, terwijl ze de rest van ons om zeep helpen", zei Fonda over "techbro's, oligarchen en miljardairs". Volgens de actrice denken sommigen van hen dat de regels die voor anderen gelden niet op hen van toepassing zijn. Ook grapte ze dat zij robots zullen maken die als hun kinderen dienen.

Fonda deed de uitspraken rond de DVF Awards van modeontwerper Diane von Furstenberg in Venetië. Ze werd daar donderdag geëerd voor haar maatschappelijke inzet.