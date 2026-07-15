Jansen 'teleurgesteld' dat PAAZ niet meedoet voor Gouden Kalf

Gaite Jansen heeft op Instagram verontwaardigd gereageerd omdat de Nederlandse film PAAZ, waarin Jansen de hoofdrol speelt, volgens haar niet mee mag doen aan de Gouden Kalf Competitie. "En daar heb ik even een totale error over. Normaal gesproken houd ik me wat meer in de luwte over dit soort dingen, maar in dit geval heb ik daar geen zin in", schrijft ze bij het bericht.

"Ik hou te veel van film en het Nederlandse filmlandschap om me niet uit te spreken", vervolgt ze. Jansen richt zich met haar ongenoegen tot de Dutch Academy For Film (DAFF) en het Nederlands Film Festival. Ze begrijpt naar eigen zeggen niet waarom de film ontbreekt op de longlist voor een Gouden Kalf.

"Ik ben wel echt teleurgesteld, omdat ik het gewoon niet begrijp. Waarom steunen we elkaar niet meer? Waarom tillen we elkaar niet meer omhoog? We hebben elkaar nodig", gaat ze verder. "Gelukkig hou ik van knutselen, dus alle makers van PAAZ verdienen wat mij betreft een zelfgeknutseld kalfje. En imperfecte, zelfgemaakte kalfjes zijn hoe dan ook het mooist", besluit de actrice.

Steunbetuigingen

Een woordvoerder van het Nederlands Film Festival kon woensdag nog niet reageren. De selectie voor de longlist wordt officieel donderdag bekendgemaakt. Verschillende volgers spreken eveneens hun ongenoegen uit dat PAAZ niet is geselecteerd om mee te doen in de competitie. Ook krijgt Jansen steunbetuigingen. Zo reageert de Nederlandse zangeres Naaz dat de film "zo ontzettend belangrijk is" en het "goed is dat Gaite zich uitspreekt".

PAAZ is de verfilming van het boek van Myrthe van der Meer over een jonge vrouw (Jansen) die terechtkomt op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. Andere acteurs in de film zijn onder anderen Jonas Smulders, Gijs Blom, Georgina Verbaan, Ruurt de Maesschalck, Malou Gorter, Emmanuel Ohene Boafo, Peter Blok, Ariane Schluter en Bianca Krijgsman.