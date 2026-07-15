Rice na ziekte op tijd fit voor basisplaats in halve finale WK

ATLANTA (ANP) - Declan Rice doet woensdag in de halve finale van het wereldkampioenschap voetbal tussen Engeland en Argentinië vanaf het begin mee. De Britse middenvelder moest zich in de met 2-1 gewonnen kwartfinale tegen Noorwegen in de rust laten vervangen, omdat hij ziek was.

Rice trainde de voorbije dagen weer mee en bondscoach Thomas Tuchel zei dinsdag op een persconferentie al dat Rice in principe zou kunnen starten.

Tuchel heeft drie wijzigingen doorgevoerd in zijn basiselftal. Verdedigers Reece James en Djed Spence spelen in de plaats van Ezri Konsa en Nico O'Reilly. Verder krijgt buitenspeler Morgan Rogers de voorkeur boven Noni Madueke en Bukayo Saka.

Engeland plaatst zich bij winst voor het eerst sinds 1966 voor de finale van het WK.