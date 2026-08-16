De Japanse actrice en model Tao Okamoto is moeder geworden. Op Instagram deelt ze een foto van haar pasgeboren baby. "Een paar dagen geleden hebben we onze baby veilig op de wereld mogen verwelkomen", schrijft Okamoto.

"We kunnen niet wachten om het leven te beleven door de ogen van onze kleine en om alles te ontdekken wat deze reis ons zal brengen", aldus de 41-jarige actrice. De naam en het geslacht van de baby heeft Okamoto niet bekendgemaakt.

Okamoto speelde onder meer in de films The Wolverine en All of a Sudden. Voor haar rol in laatstgenoemde film won ze dit jaar op het Filmfestival van Cannes de prijs voor beste actrice.