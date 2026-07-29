Jared Leto: beschuldigingen zijn pertinent onjuist

Jared Leto heeft opnieuw ontkend dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel wangedrag. "Ik heb in mijn hele leven nog nooit iemand aangerand. Deze beweringen zijn absoluut en pertinent onjuist", laat hij aan TMZ weten, nadat er nieuwe beschuldigingen naar buiten waren gekomen in een nieuwe BBC-documentaire over de Thirty Seconds to Mars-frontman.

De nu 54-jarige zanger en acteur zou verschillende minderjarige vrouwen van destijds 16 en 17 jaar hebben aangerand en ook seks met hen hebben gehad. De incidenten zouden hebben plaatsgevonden tussen 2002 en 2016.

Er worden al jaren beschuldigingen van dergelijk gedrag geuit tegen de Oscarwinnaar. Vorig jaar deden ook al negen vrouwen hun verhaal in het magazine Air Mail.