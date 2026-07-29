Lisette Wellens dankbaar voor reacties na vertrek bij WNL

Lisette Wellens is overspoeld met reacties sinds ze dinsdag bekendmaakte te vertrekken bij WNL. Op Instagram laat de presentatrice weten dat zeer op prijs te stellen.

"Bedankt voor al jullie fijne reacties rond het nieuws van mijn vertrek bij Omroep WNL. Ik waardeer het zeer", schrijft de 39-jarige Wellens, die negen jaar bij WNL werkte. Ze was een van de gezichten van het ochtendprogramma Goedemorgen Nederland.

Dinsdag liet Wellens weten dat ze vertrekt, omdat er bij WNL "onvoldoende ruimte" is om haar ambities waar te maken. Recent maakte ook Welmoed Sijtsma al bekend dat ze de omroep gaat verlaten.