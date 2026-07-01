Kraantje Pappie is jarig en dat viert de 'enorm bescheiden' artiest woensdag door zichzelf op Instagram te feliciteren. "Van harte met mezelf", schrijft de 40-jarige Alex van der Zouwen, zoals hij voluit heet.

"En toen was je ineens 40 kleine strijder", begint de artiest zijn felicitatie aan zichzelf. "Nog steeds een familiemens, optimistisch, liefdevol, grappig, attent, goed voor anderen, loyaal, talentvol, romantisch, verzorgend, punctueel, streberig, uitzonderlijk vindingrijk en bovendien enorm bescheiden", schrijft hij bij een reeks jeugdfoto's en beelden van zijn gezin.

"Ik maak er een fijne dag van", besluit Kraantje Pappie. "Van harte met mezelf."