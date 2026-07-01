BUNNIK (ANP) - De verkoop van nieuwe auto's in Nederland is in juni flink gestegen. Volgens autobrancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging werden vorige maand 39.015 nieuwe personenauto's op kenteken gezet, een toename van meer dan 13 procent vergeleken met een jaar eerder. Over de eerste zes maanden van dit jaar ging het om een verkoop van 174.789 nieuwe auto's, wat een daling van ruim 4 procent is ten opzichte van een jaar eerder.

De verkoop van volledig elektrische auto's bedroeg vorige maand 17.257 stuks, wat neerkomt op een marktaandeel van 44,2 procent. Dat waren er 12.136 een jaar eerder, wat toen een aandeel van 35,3 procent was.

In de eerste helft van dit jaar werden 63.776 volledig elektrische auto's verkocht en lag het marktaandeel op 36,5 procent. Hybrides waren goed voor een aandeel van 53,9 procent.

Het meest geregistreerde merk in de eerste helft was Kia met een aandeel van 9,5 procent, gevolgd door Toyota en Volkswagen. Het meest verkochte model was de Tesla Model Y met 4317 registraties.