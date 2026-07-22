Jason Alexander zegt sorry voor sketch met destijds minderjarige

Jason Alexander heeft zijn excuses aangeboden voor een sketch uit 2012 met Courtney Stodden, nadat de mediapersoonlijkheid zich op Instagram had beklaagd over zijn rol hierin. In de parodie, waarin de Amerikaanse tv-psycholoog Dr. Phil op de hak wordt genomen, wrijft Alexander onder meer zijn telefoon tegen de borsten van Stodden en maakt hij insinuerende grappen over haar.

Volgens Stodden was ze 17 tijdens de opnames en dus nog minderjarig. Ze noemt zichzelf bij een foto uit de sketch "het enige kind in de kamer" en zegt dat ze zich "erg alleen" voelde tijdens de opnames. "Als ik er nu op terugkijk, zie ik geen komedie. Ik zie dat het lichaam van een 17-jarig meisje onderdeel wordt van een grap voor volwassenen", schrijft de nu 31-jarige Stodden onder meer. "Hoe konden zoveel volwassenen naar een minderjarige kijken en besluiten dat dit acceptabel was? Dat is precies de reden dat ik me nu uitspreek."

Tegen entertainmentwebsite TMZ laat de 66-jarige Alexander, bekend van zijn rol in de serie Seinfeld, weten dat het hem spijt. "Als ik terugkijk op de komediesketch waarin ik en mevrouw Stodden speelden in 2012, ben ik het er volledig mee eens dat die ongepast was en heb ik er oprecht spijt van. Maar belangrijker nog, het spijt me ten zeerste voor de schade of het leed dat dit mevrouw Stodden heeft berokkend. Ik bied haar mijn oprechte excuses aan."