Turkse journalist die voor Duitse wereldomroep werkt weer vrij

ISTANBUL (ANP/AFP) - Een Turkse journalist die voor de Duitse wereldomroep (DW) werkt, Alican Uludağ, is onder voorwaarden door de Turkse justitie vrijgelaten. Hij werd dinsdag opnieuw aangehouden in verband met berichten op sociale media. Hij was twee maanden voorwaardelijk op vrije voeten in afwachting van een proces met betrekking tot zijn stellingname of berichtgeving.

Uludağ zat daarvoor 92 dagen in voorarrest in Istanbul, nadat hij was beschuldigd van het beledigen van de Turkse president en het verspreiden van valse informatie. De eerstvolgende zitting in deze zaak wordt op 18 september verwacht. Dinsdag is bij zijn aanhouding vermeld dat hij wordt verdacht van het aanzetten tot haat en het aanwakkeren van vijandige emoties onder het publiek.

De publieke wereldomroep Deutsche Welle (DW) heeft opnieuw fel geprotesteerd tegen "de meedogenloze vervolging van een prijswinnende journalist en onze correspondent". De zaak zorgt voor wrijvingen tussen Berlijn en Ankara.