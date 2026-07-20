Jason Bateman ooit in panterprint-outfit gearresteerd in Monaco

Jason Bateman is ooit in Monaco gearresteerd terwijl hij een "mooie outfit met panterprint" droeg. Dat vertelt de acteur in zijn podcast SmartLess, die hij samen met zijn vrienden Sean Hayes en Will Arnett maakt.

"Het is mij één keer overkomen", bekent Bateman als het in het gesprek gaat over arrestaties. "Ik ben in Monaco gearresteerd, omdat ik dronken was en de openbare orde verstoorde." Hij droeg daarbij naar eigen zeggen "een mooie outfit met panterprint" en kwam net uit het casino strompelen. "Straalbezopen door de goedkope champagne en met een zak vol fiches. Ik was gewoon helemaal van de kaart."

De acteur, onder meer bekend van zijn rollen in series als Arrested Development en Ozark, vertelt verder niet wat er na zijn arrestatie in het prinsdom precies is gebeurd en of hij heeft vastgezeten.