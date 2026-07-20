Messi na WK-finale: deze wond heeft tijd nodig om te genezen

EAST RUTHERFORD (ANP/DPA) - De Argentijnse sterspeler Lionel Messi noemt de pijn van het verliezen van de WK-finale tegen Spanje enorm. "Deze wond heeft tijd nodig om te genezen", schreef hij op Instagram een dag na de nederlaag.

"Het is op dit moment lastig om onze prestatie volledig op waarde te schatten, maar dit team heeft twee opeenvolgende WK-finales bereikt", schreef Messi (39). Vier jaar geleden veroverde Argentinië ten koste van Frankrijk de wereldtitel.

"Hartelijk dank voor elk bericht en elke felicitatie. Opnieuw zijn we erin geslaagd om ons als land te verenigen en de enorme trots te delen om Argentijn te zijn", aldus Messi, die zijn bericht afsloot met een felicitatie aan Spanje.

Messi liet zich niet uit over zijn toekomst als international. Hij nam voor de zesde keer deel aan een WK, een record dat hij deelt met de Portugees Cristiano Ronaldo. Hij maakte tijdens het afgelopen toernooi acht treffers en staat met 21 WK-doelpunten op de tweede plaats op de eeuwige ranglijst.