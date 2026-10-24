Jason Dowd leeft nog altijd zijn droom bij Kensington, waar hij inmiddels een kleine twee jaar leadzanger is. "Het is nog steeds onwerkelijk", zegt de Amerikaanse zanger in gesprek met het ANP. Dowd woont nu permanent in Nederland en heeft het er goed naar zijn zin. "Ik hou van de cultuur hier", zegt hij.

De Utrechtse band bracht vrijdag zijn nieuwste single Carry On uit. Het is de eerste single sinds het album First Rodeo, waarop de zanger voor het eerst te horen was. Wel verschenen er eerder dit jaar nieuwe nummers van de band op de uitgebreide versie van First Rodeo.

Dowd vertelt dat Carry On voor hem een persoonlijke achtergrond heeft: een breuk die hij naar eigen zeggen nog steeds aan het verwerken is. "Er zijn momenten in het leven dat je soms niet weet hoe je verder moet. Het nummer gaat over dat je op de een of andere manier moet doorgaan", vat Dowd het samen.

De zanger zegt dat de reacties op Carry On tot nu toe erg fijn zijn geweest, maar hij kijkt er zeker naar uit om te zien hoe het nummer het doet bij een groot publiek. Begin december speelt Kensington twee keer in de Ziggo Dome in Amsterdam. Daar worden een aantal nieuwe nummers gespeeld, waaronder Carry On, maar ook een aantal oude nummers die de band nog niet eerder live heeft gespeeld. Ook daar hebben de mannen "ontzettend veel" zin in. Over wat er nog na de concerten in de Ziggo Dome komt, kan de zanger nog niets zeggen. "Maar het wordt 'exciting.'"