Schrijver en dichter Lidy van Marissing overleden

In Amsterdam is schrijver, dichter en journalist Lidy van Marissing overleden. In verschillende kranten staat zaterdag een overlijdensadvertentie voor haar.

Van Marissing was in de jaren zestig interviewer en journalist bij de Volkskrant en schreef ook voor het literaire tijdschrift Raster. In 1972 debuteerde ze met de experimentele roman Ontbinding - die ze zelf 'anti-roman' noemde, waarna verschillende romans en dichtbundels volgden. Ook schreef ze filmscenario's.

In 2024 kreeg ze de Sybren Poletprijs voor experimentele literatuur voor haar gehele oeuvre.

Van Marissing overleed op 15 oktober op 84-jarige leeftijd.