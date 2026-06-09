De makers van de verfilming van de videogame Helldivers moeten op zoek naar een nieuwe hoofdrolspeler. Vakmedia als Deadline melden dat Jason Momoa, die oorspronkelijk de hoofdrol op zich zou nemen, is afgehaakt. Een reden voor zijn vertrek is niet genoemd.

In februari werd nog aangekondigd dat de acteur voor de film was gecast. Het project, geregisseerd door Justin Lin, gaat nog wel door. De release van de scifi-actiefilm stond gepland voor november 2027.

De 46-jarige Momoa heeft de komende tijd al genoeg projecten waar hij in te zien is. Zo maakt hij zijn opwachting in Supergirl, Street Fighter en Dune: Part Three. Volgend jaar volgen de releases van A Minecraft Movie Squared en Animal Friends.