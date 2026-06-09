Koningin Máxima droeg dinsdagochtend bij de ontvangst van de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier en zijn echtgenote een grote witte hoed. Volgens Josine Droogendijk van de website modekoninginmaxima.nl gaat het om een nieuw exemplaar van de Ierse hoedenmaker Philip Treacy.

De koningin droeg verder een witte blouse en een beige rok met witte print. De rok is volgens Droogendijk van het Belgische modehuis NATAN, waar de koningin vaker kleding van draagt. Máxima maakte haar klassieke look af met beige pumps en een beige tasje.

Het Duitse staatsbezoek ging dinsdagochtend van start bij het paleis op de Dam in Amsterdam. Het Nederlandse koningspaar begeleidt de Duitse bondspresident en zijn echtgenote Elke Büdenbender dinsdag onder meer bij een bezoek aan het Holocaustmuseum. Het staatsbezoek duurt tot donderdag.