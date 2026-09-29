Jay Francis in 2027 op theatertour met nieuwe show Tunnelvisie

Jay Francis gaat volgend jaar op theatertournee met zijn nieuwe voorstelling Tunnelvisie. Dat maakt de cabaretier, ook bekend als Tisjeboy Jay, dinsdag bekend. Francis' show is van februari tot en met juni 2027 te zien in tientallen Nederlandse theaters, waaronder in Rotterdam, Utrecht en Groningen.

De 32-jarige komiek won met zijn vorige show Evolutie de Diamanten Ticket Award. De Vereniging van Vrije Theaterproducenten (VVTP) reikt de prijs uit voor voorstellingen waarvoor meer dan 100.000 kaarten zijn verkocht. Dat aantal hoopt Francis met zijn nieuwe show weer te bereiken. "Ik leg de lat gewoon weer op 100.000. Of het lukt, weet je nooit, maar ik ga ervoor", laat hij weten.

Francis werd aanvankelijk bekend met video's op sociale media en bouwde daarna een carrière op als cabaretier. Hij stond met zijn shows onder meer in de Ziggo Dome en Rotterdam Ahoy.