EFC lanceert plan voor nieuwe wereldwijde bond voor voetbalclubs

KOPENHAGEN (ANP/RTR) - Er moet een nieuwe, wereldwijde bond komen waarin voetbalclubs zich kunnen verenigen. Dat zei Nasser Al-Khelaïfi dinsdag bij de algemene vergadering van de European Football Clubs (EFC) in Kopenhagen. Al-Khelaïfi is voorzitter van deze organisatie en bekleedt diezelfde functie bij Paris Saint-Germain.

De EFC is een vergelijkbaar orgaan voor Europese voetbalclubs. Volgens Al-Khelaïfi moet de nog op te richten "World Football Club" clubs op internationaal niveau een stem geven, naast de continentale voetbalbonden, zoals de Europese bond UEFA. "Elke club ter wereld verdient het om vertegenwoordigd te zijn; om een ​​stem te hebben en een betere kans om te slagen", stelde Al-Khelaïfi.

De EFC-voorzitter deelde nog geen details over bijvoorbeeld het bestuur, lidmaatschap of een tijdspad voor een oprichting. Ook is onduidelijk welke rol de organisatie zou moeten krijgen ten opzichte van de wereldvoetbalbond FIFA. Het voorstel komt in een periode waarin FIFA-voorzitter Gianni Infantino onder zware druk staat sinds zijn controversiële en inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan rondom WK's.

"In plaats van ons spel te verbeteren, verspillen we onze tijd aan het oplossen van problemen en kwesties. Voetbal werkt pas als we naar elkaar luisteren. Als we transparant zijn. Maar bovenal als we eerlijk zijn", zei de 52-jarige bestuurder, zonder de FIFA te noemen.