De Zuid-Koreaanse artiest Jay Park komt op 6 oktober naar AFAS Live in Amsterdam. Dat heeft concertorganisator MOJO bekendgemaakt.

Het optreden maakt deel uit van de wereldtournee Serenades & Body Rolls. Tijdens de tour wordt Jay Park vergezeld door de boyband LNGSHOT, die onder zijn entertainmentbedrijf MORE VISION valt. Voor LNGSHOT is het de eerste internationale tournee.

De tournee doet onder meer Brazilië, Mexico, de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aan. Het concert in Amsterdam vindt plaats tussen optredens in Keulen en Berlijn.

Jay Park behoort tot de bekendste artiesten uit de Koreaanse hiphop- en r&b-scene. Hij was de eerste Aziatische artiest die tekende bij het platenlabel Roc Nation van Jay-Z en scoorde hits met nummers als MOMMAE en All I Wanna Do.

De kaartverkoop voor het concert start vrijdag 12 juni.