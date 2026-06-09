Dave Roelvink heeft op Instagram gehint op een mogelijke samenwerking met bokslegende Mike Tyson. Bij foto's waarop hij met de voormalig wereldkampioen op een boot te zien is, schrijft Roelvink dat hij "iets heel diks" binnenkort bekend mag maken.

"Daggie varen met the legend Mike Tyson", schrijft Roelvink bij de beelden. "Hebben het even gehad over iets heel diks wat ik binnenkort bekend mag maken."

Waar Roelvink op doelt, is niet duidelijk. De realityster en dj deelt verder geen details over het project.