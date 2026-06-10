Jay-Z en Eminem werken samen aan een nummer. Volgens Rolling Stone is het de eerste samenwerking tussen de twee Amerikaanse artiesten in 25 jaar. De laatste muzikale samenwerking tussen Eminem en Jay-Z was in 2001, met het nummer Renegade van Jay-Z's album The Blueprint.

Het aankomende nummer, dat momenteel nog geen titel heeft, zal verschijnen op het album van de artiesten Rakim, Kurupt en Masta Killa. De release van het album staat gepland op 28 augustus.

Behalve van Jay-Z en Eminem zal het aankomende album van Rakim, Kurupt en Masta Killa ook werk bevatten van onder anderen Snoop Dogg, KRS-One, Raekwon, Ghostface Killah, Buckshot en Daz Dillinger.