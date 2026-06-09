Rapper Jay-Z geeft later dit jaar concerten in Los Angeles en Parijs. De optredens maken deel uit van de viering van het 30-jarig bestaan van zijn debuutalbum Reasonable Doubt.

Jay-Z staat op 10 september in het Stade de France in Parijs. Op 23 oktober treedt hij op in het SoFi Stadium in Los Angeles. Het wordt zijn eerste concert in Los Angeles sinds zijn 4:44 Tour in 2017.

De aankondiging volgt op een optreden van de rapper tijdens het Roots Picnic-festival in Philadelphia en twee geplande concerten in het Yankee Stadium in New York deze zomer.

Meer details over de shows zijn nog niet bekendgemaakt. De kaartverkoop start op 12 juni.