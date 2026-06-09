AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam is met een bescheiden winst gesloten. Chipbedrijven gaven veel van hun eerdere winsten prijs, nadat in New York grote chipfabrikanten ook terrein hadden prijsgegeven. Beleggers wachtten daarnaast af hoeveel waarde ze moeten hechten aan de bewering van de Amerikaanse president Donald Trump dat onderhandelingen over vrede in het Midden-Oosten in de laatste fase zitten.

De AEX sloot 0,2 procent hoger op 1046,86 punten. De MidKap daalde juist 0,4 procent tot 1068,17 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen zakten tot ruim 1 procent, terwijl de beurs in Parijs 0,1 procent won.

Chipfondsen ASMI en Besi stegen tot 2,2 procent, maar stonden eerder op de dag veel hoger. Chipmachinemaker ASML eindigde met een min van 0,4 procent, na eerder nog op ruim 4 procent winst te hebben gestaan. Hun opmars verloor aan kracht toen op Wall Street duidelijk werd dat beleggers relatief dure techaandelen weer inwisselden voor andere beleggingen. Eind vorige week verloren Amerikaanse chipbedrijven fors aan beurswaarde door de vrees voor renteverhogingen, maar ze toonden maandag weer herstel. Die opleving kreeg dinsdag geen vervolg.

Van de hoofdfondsen op het Damrak was dsm-firmenich de sterkste stijger met een plus van 7,8 procent. De Amerikaanse toezichthouder FDA stemde in met een verzoek van het gezondheids- en ingrediëntenbedrijf om de stof bemotrizinol goed te keuren voor gebruik in zonnebrandcrème in de Verenigde Staten.

Olie- en gasconcern Shell was in de AEX de grootste verliezer met een min van 1,6 procent, in het kielzog van de dalende olieprijzen. Branchegenoot BP zakte in Londen 3 procent. Het bedrijf herstructureert de organisatie, waarbij weer een duidelijk onderscheid komt tussen divisies die gas en olie zoeken en oppompen en verkopende onderdelen.

Op de Londense beurs was ook aandacht voor farmaceut GSK. Het bedrijf kondigde aan de Amerikaanse ontwikkelaar van longkankermedicatie Nuvalent te kopen voor 10,6 miljard dollar. Aandelen van GSK zakten 0,5 procent.