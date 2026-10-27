Jay-Z treedt op tijdens halftimeshow Super Bowl

Jay-Z zal optreden tijdens de volgende halftimeshow in de Super Bowl. In februari volgend jaar staat de rapper op het podium van het SoFi Stadium in Los Angeles voor de pauzeshow van de finale van het American footballseizoen.

Het entertainmentbedrijf Roc Nation van Jay-Z verzorgt de halftimeshow sinds 2019. "Toen we een overeenkomst sloten met Roc Nation om de show te produceren, had ik maar één verzoek: dat Jay-Z op een dag zelf het podium zou betreden, wanneer dat voor hemzelf goed zou voelen", aldus commissaris Roger Goodell van de National Football League (NFL) in een verklaring.

Iconische artiesten als de Rolling Stones, Beyoncé, Madonna, Prince en Bruce Springsteen traden eerder op tijdens de halftimeshow. Dit jaar verzorgde de Puerto Ricaanse zanger en rapper Bad Bunny de show. Dat leverde wereldwijd 128 miljoen kijkers op.

Shawn Carter, zoals de 56-jarige Jay-Z eigenlijk heet, is bekend van nummers als 99 Problems en Hard Knock Life. "Dertig jaar muziek, werk en cultuur op het grootste podium ter wereld", zei Jay-Z in een verklaring. "Dit is een droom die uitkomt."

De 61e Super Bowl, de finale van de American footballcompetitie NFL, wordt op 14 februari 2027 gespeeld. De wedstrijd zal in de Verenigde Staten en tientallen landen wereldwijd te streamen zijn via onder andere Disney+.