John de Mol en Max Verstappen stijgen in Quote 500

John de Mol is nog steeds de hoogst geklasseerde BN'er in de Quote 500. De dertigste en nieuwste editie van de ranglijst met de rijkste Nederlanders is dinsdag bekendgemaakt. De Mol staat op plek 23, twee plaatsen hoger dan een jaar eerder, met een vermogen van 2,1 miljard euro. Joop van den Ende volgt op plek 36 met 1,5 miljard euro.

Prinses Mabel bezet plek 148, prins Bernhard staat op nummer 453. De twee leden van het koninklijk huis hebben respectievelijk een vermogen van 420 en 165 miljoen euro. De familie Van Oranje-Nassau staat op plek negen van de rijkste families van Nederland en bezit 1,5 miljard euro.

Max Verstappen, die plek 224 trotseert, blijft het jongste Quote 500-lid en steeg veertig plekken vergeleken met 2025. De Formule 1-coureur heeft een vermogen van 310 miljoen euro. Andere bekende namen zijn Tiësto en Eelko van Kooten, de echtgenoot van Olcay Gulsen-van Kooten. De twee staan respectievelijk op plekken 327 en 406 met een vermogen van 225 en 185 miljoen euro.

De rijkste Nederlander is dit jaar niet meer Charlene de Carvalho-Heineken; zij is gepasseerd door cryptomiljardair Jean-Louis van der Velde. Hij heeft een vermogen van 26 miljard euro, ongeveer het dubbele van De Carvalho-Heineken. De nummer drie in de Quote 500 is nog steeds Luxaflex-ondernemer Ralph Sonnenberg, met een vermogen van 6,9 miljard euro.