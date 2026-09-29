Jay-Z wil dat afpersingszaak tegen advocaat opnieuw wordt bekeken

Jay-Z heeft een verzoek ingediend bij een hogere rechtbank om opnieuw te kijken naar zijn afpersingszaak tegen advocaat Tony Buzbee. De advocaat stond de vrouw bij die de rapper ervan beschuldigde haar te hebben verkracht, maar deze vrouw erkende onlangs dat haar beschuldiging vals was.

Eerder dit jaar had een rechtbank de zaak van Jay-Z tegen de advocaat nog afgewezen, omdat er geen bewijs was dat Buzbee de zaak had aangespannen, wetende dat de beschuldigingen vals waren. Maar volgens de rapper en ondernemer is het feit dat de vrouw nu heeft gezegd dat haar beschuldiging onwaar was bewijs dat de zaak tegen hem "gebouwd was op leugens".

Buzbee had de zaak tegen Jay-Z, die tegenwoordig optreedt als JAŸ-Z, in 2024 namens zijn cliënt aangespannen. Daarin werd geclaimd dat de vrouw in 2000 was gedrogeerd en verkracht door Jay-Z en Sean "Diddy" Combs. De vrouw trok haar zaak vorig jaar al in. Daarna begon Shawn Carter, zoals de artiest eigenlijk heet, zelf een rechtszaak tegen de vrouw en haar advocaten.