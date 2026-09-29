FIFA beschuldigt UEFA van 'desinformatiecampagne'

MIAMI (ANP/RTR) - Wereldvoetbalbond FIFA heeft de Europese UEFA beschuldigd van een 'desinformatiecampagne'. Dat blijkt uit de reactie van de FIFA tegenover een Amerikaanse rechtbank op het verzoek van de UEFA om inzage te krijgen in stukken rond het controversiële, en inmiddels ingetrokken, investeringsplan van de FIFA.

Ook beschuldigt de wereldvoetbalbond de UEFA ervan invloed te willen uitoefenen op de voorzittersverkiezing van 2027, waarvoor de huidige FIFA-voorzitter Gianni Infantino vooralsnog de enige kandidaat is. Zo zou de UEFA "talrijke foute of misleidende verklaringen over de FIFA en Infantino" hebben ingediend bij de rechtbank in Florida.

De FIFA trok het omstreden plan, waarin een deel van de commerciële rechten van onder meer het WK voetbal vrij zou komen voor private investeerders, in na hevige kritiek vanuit de voetbalwereld. De UEFA ging over tot een boycot van FIFA-competities, maar trok deze in toen aan de gestelde eisen was voldaan.