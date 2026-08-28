Jeangu Macrooy maakt Nederlandstalige liedjes na Beste Zangers

Jeangu Macrooy is door zijn deelname aan Beste Zangers geïnspireerd geraakt om Nederlandstalige nummers te schrijven. Dat onthult de zanger in gesprek met het ANP. "Het voelt toch persoonlijker en veel directer. Dat merk je als je tot iemand zingt in het Nederlands", ondervond hij tijdens de opnames van het programma, waarvan zaterdagavond de eerste aflevering te zien is.

"Ik heb heel veel in het Nederlands gezongen, veel meer dan ik de afgelopen jaren ooit heb gedaan. En dat beviel me wel. Het deed wel iets met mij om in mijn eigen taal te zingen", geeft Macrooy toe. Het voelde volgens de zanger, onder meer bekend van zijn deelname aan het songfestival met het nummer Birth Of A New Age, "bijzonder" om in het Nederlands te zingen.

"Het beviel me zodanig dat ik nu ook nieuwe muziek ben gaan schrijven voor mijn album in het Nederlands", vertelt Macrooy. "Dat komt echt doordat ik de nummers van Yves, Zoë en Clouseau ben gaan zingen", verwijst hij naar deelnemers Yves Berendse, Zoë Livay en het Belgische duo. In het NPO 1-programma zingen bekende artiesten eigen versies van elkaars muziek.

Deelnemen aan Beste Zangers was voor Macrooy sowieso een droom die uitkwam. "Ik heb bij oud-deelnemers vaak gedropt dat ik ook weleens mee zou willen doen", vertelt de zanger. Hij grapt dat hij weleens gepeild heeft wie hij moest bellen en of collega-artiesten een goed woordje voor hem konden doen.