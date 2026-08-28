Rustige nacht rond ziekenhuis en paleis in Oslo

De nacht bij het Koninklijk Paleis in Oslo en het Rikshospitalet, waar koning Harald ligt, is rustig verlopen. Volgens het Noorse persbureau NTB wijst alles erop dat kroonprins Haakon de nacht aan zijn zijde heeft doorgebracht.

Het hof heeft geen nieuwe mededelingen meer gedaan over de gezondheid van Harald. De laatste update was donderdagmiddag rond 17.00 uur, toen het paleis meldde dat er niets aan zijn toestand is veranderd. Zijn gezondheid werd eerder als "zeer ernstig" omschreven.

Ook in de avond en nacht kwamen er nog veel mensen langs bij het paleis om bloemen te leggen en kaarsen te branden. Volgens Dagbladet ging dat tot diep in de nacht door.

Vrijwel de gehele koninklijke familie heeft donderdag nog een bezoek gebracht aan Harald, van wie wordt gevreesd dat hij niet lang meer te leven heeft.