Jeff Bezos was "intensief betrokken" bij het selectieproces van de nieuwe James Bond. Dat vertelde de baas van Amazon MGM Studios tijdens een conferentie van het Amerikaanse mediabedrijf Semafor. Ook deelde hij meer details over hoe de procedure in zijn werk ging. Bezos zei onder meer dat de keuze voor Robert Pattinson pas vrijdag werd gemaakt.

De Amerikaanse zakenman sprak van "een heel strak proces". "In eerste instantie was er een grote groep, die we terugbrachten tot vijf finalisten, en vervolgens hebben we met die vijf finalisten echte, ouderwetse screentests gedaan." De acteurs moesten ieder drie verschillende scènes spelen in een setting met "volledige kostuums en echte decors". Volgens Bezos waren alle vijf kandidaten "buitengewoon getalenteerd", maar sprong Pattinson er echt uit.

"Er was iets speciaals aan Rob Pattinson en zijn vertolkingen, en daar was eigenlijk meteen geen discussie meer over." Bezos benoemt daarbij wel dat de makers aanvankelijk bevooroordeeld waren vanwege Pattinsons beroemdheid en overwogen een wat onbekendere acteur te kiezen. "Maar bij de auditie was het zo overduidelijk: hij is James Bond."

Maandag werd bekend dat de Britse acteur de rol van geheimagent 007 op zich gaat nemen. Pattinson is de opvolger van Daniel Craig, die in 2021 in de meest recente Bond-film te zien was.