S10 heeft voor het eerst een volledig Engelstalig nummer uitgebracht. Ook qua genre is de zangeres uit haar comfortzone gestapt, want ze ging voor het nummer een samenwerking aan met de symfonische-metalband Within Temptation. De band en zangeres hebben het nummer Through Fire & Ashes woensdag uitgebracht.

"Het is superspannend om voor het eerst volledig in het Engels te zingen, maar ik voel me vereerd dat ik dit samen met Sharon mag doen", verwijst Stien den Hollander naar de nieuwe uitdaging samen met leadzangeres Sharon den Adel.

De samenwerking kwam tot stand nadat Den Adel het optreden van S10 samen met Froukje in de Ziggo Dome had gezien. "Ze blies me omver met haar onbevreesde eigenheid, kwetsbaarheid en kracht", verklaart de zangeres. "Muzikaal vaart ze haar eigen koers: ze houdt van experimenteren en volgt haar gevoel in plaats van de verwachtingen van anderen. Daar herken ik mezelf enorm in en daardoor voelde onze samenwerking ook heel natuurlijk."

S10, die eerder nederpop- of hiphopnummers schreef, benadrukt dat ze "vlinders in haar buik" kreeg toen ze hoorde dat Within Temptation met haar samen wilde werken. Op haar laatste album Mijn Haren Ruiken Naar Vuur bracht Den Hollander al meer poprock ten gehore. "Toen ik het voor het eerst hoorde, was ik totaal omvergeblazen", zegt ze over de nieuwe single.