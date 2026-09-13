Jeff Daniels speelt hoofdrol in komedie The Reception

De Amerikaanse acteur Jeff Daniels speelt de hoofdrol in de aankomende film The Reception. De opnames voor de comedy beginnen volgende week en vinden plaats in een Schots kasteel vlakbij Loch Ness, meldt Deadline.

The Reception gaat over een bruiloft zonder bruidspaar, omdat de bruidegom de bruid op het laatste moment heeft verlaten. De familie en vrienden van het stel blijven achter op de luxueuze, maar chaotische receptie. De film wordt geregisseerd door Trudie Styler.

De 71-jarige Daniels is bekend van onder meer de Woody Allen-film The Purple Rose of Cairo, de actiekomedie Something Wild en het komediedrama The Squid and the Whale.