Van Bronckhorst: eerste helft Feyenoord beste tot nu toe

ZWOLLE (ANP) - Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst vond de eerste helft van de uitwedstrijd tegen PEC, die de Rotterdammers met 7-0 wonnen, de beste die hij heeft gezien van zijn ploeg. Dat zei hij na afloop van de wedstrijd in Zwolle tegen ESPN.

"Ik vond ons vanaf minuut één gewoon heel goed spelen, heel agressief, heel dynamisch, heel snel", zei Van Bronckhorst. "Ik denk dat dit voor mij misschien persoonlijk wel de beste helft is die ik mijn team heb zien spelen."

"Ik denk dat wij ook geen ruimte lieten aan de tegenstander", zei hij over PEC Zwolle, dat na zes speelrondes zestiende staat. "Niet in de manier van spelen, maar ook als we de bal verloren hadden we gelijk weer de bal en dat is de enige manier om een wedstrijd te domineren."

Feyenoord is met vier overwinningen en twee keer een gelijkspel nog altijd ongeslagen in de Eredivisie. In de Champions League verloor de ploeg van Van Bronckhorst woensdag met 5-1 bij FC Barcelona.