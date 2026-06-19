Jelka van Houten en Donny Ronny in Nederlandse versie Taskmaster

Jelka van Houten, Kim Schuddeboom en Donny Ronny (eerder bekend als Stefano Keizers) doen mee aan de Nederlandse versie van het programma Taskmaster. Dat heeft RTL vrijdag bekendgemaakt. Ook Rayen Panday en Ronald Snijders doen mee aan het programma, dat door Arjen Lubach wordt gepresenteerd.

In Taskmaster is het de bedoeling dat de comedians uiteenlopende opdrachten uitvoeren. Arjen Lubach bepaalt als Taskmaster wie er punten verdient en waarom. Diederik Smit is zijn assistent. Het programma is vanaf 29 augustus te zien bij RTL 4 en te streamen op Videoland.

Taskmaster is in het Verenigd Koninkrijk al jaren een bekend format. Komiek Alex Horne is de bedenker van het programma, dat ook in andere landen wordt uitgezonden.