Timothy Busfield wil dat aanklachten tegen hem worden geseponeerd

Timothy Busfield wil dat de aanklachten tegen hem in de lopende misbruikzaak worden ingetrokken. De 69-jarige acteur heeft daarvoor onlangs een verzoek ingediend bij de rechter, zo blijkt uit documenten die People heeft ingezien.

De advocaat van Busfield, Stanton "Larry" Stein, stelt in een verklaring aan People dat "Timothy Busfield onschuldig is. Dit verzoekschrift beschrijft buitensporig wangedrag van de aanklager tijdens zittingen van de grand jury. De juryleden konden daardoor geen getuigenissen, getuigen en bewijsmateriaal inzien, zelfs niet na herhaaldelijke verzoeken van de grand jury zelf."

Volgens Stein houdt de overheid "ontlastend bewijsmateriaal" achter en "faalt het in de meest fundamentele rechtsbescherming van onschuldigen tegen machtsmisbruik door de overheid". Op 6 februari werd de 69-jarige acteur door de grand jury in New Mexico in staat van beschuldiging gesteld voor vier gevallen van ontucht met een kind. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden op de set van een tv-serie die hij regisseerde en produceerde. Busfield pleitte eerder al onschuldig op de aantijgingen tegen hem.