Jelly Roll en Bunnie Xo scheiden na bijna tien jaar huwelijk

Jelly Roll en Bunnie XO gaan na bijna tien jaar huwelijk uit elkaar. Volgens documenten die People onder ogen kreeg, heeft de Amerikaanse countryzanger in mei een scheiding aangevraagd.

Afgelopen februari liep het stel nog samen over de rode loper tijdens de Grammy Awards. Jason DeFord, zoals de zanger echt heet, won daar de prijs voor beste hedendaagse countryalbum en bedankte zijn vrouw Alisa DeFord. "Zonder jou had ik mijn leven nooit veranderd. Ik zou dood zijn of in de gevangenis zijn beland. Ik zou zelfmoord hebben gepleegd als jij en Jezus er niet waren geweest. Daarvoor ben ik je dankbaar", zei hij toen zichtbaar geëmotioneerd.

De twee keerden enkele jaren geleden nog terug naar de kapel waar ze in 2016 trouwden, om hun huwelijksgeloften te vernieuwen. Jason en Alisa hebben zelf nog niet op het nieuws gereageerd.