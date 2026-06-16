Recordbedrag voor gedragen shirts van PSG-spelers in CL-finale

PARIJS (ANP) - De shirts die de spelers van Paris Saint-Germain droegen tijdens de finale van de Champions League tegen Arsenal hebben een recordbedrag van 744.439 euro opgebracht. Dit blijkt uit data van veilingplatform MatchWornShirt (MWS). De shirts van Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué en Marquinhos waren het meest populair. Zij vormen nu de top vier van hoogst geveilde shirts ooit via MWS.

Het gedragen shirt van Dembélé werd voor het hoogste bedrag geveild (160.015 euro), gevolgd door de shirts van Kvaratskhelia (152.029 euro), Doué (131.539 euro) en Marquinhos (130.485 euro). Gedragen shirts van Lamine Yamal (75.527 euro) en Cristiano Ronaldo voerden lang de ranglijst aan.

In totaal werden er 255 biedingen uitgebracht vanuit 47 landen, zoals Frankrijk, Amerika, Engeland, China en Zuid-Korea. De drie hoogst geveilde shirts, van Dembélé, Kvaratskhelia en Doué, werden gewonnen door bieders uit de Verenigde Staten.

WK-veilingen

"Onze verwachting is dat dit niet het laatste record van 2026 zal zijn", reageert Tijmen Zonderwijk, medeoprichter van MWS. "Deze sterke sportliefde zullen we ook terugzien in de WK-veilingen."

MatchWornShirt (MWS) is in 2017 opgericht als platform voor wedstrijdgedragen en gesigneerde voetbalshirts. Sindsdien is het uitgegroeid tot een marktleider, met meer dan 350 partners wereldwijd.