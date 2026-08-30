Jelly Roll over foto met Trump: handdruk is geen steunbetuiging

Jelly Roll heeft uitgelegd waarom hij in 2024 de hand schudde van Donald Trump. De Amerikaanse zanger benadrukte tijdens Jimmy Kimmel Live! dat de ontmoeting niet betekende dat hij Trump politiek steunt. "Een handdruk is geen steunbetuiging en een gesprek is geen loyaliteitsverklaring", zei hij.

Jelly Roll werd in november 2024 gefotografeerd terwijl hij Trump de hand schudde tijdens een UFC-evenement in New York. Volgens de zanger zou hij altijd de hand schudden van een zittende Amerikaanse president als hem dat wordt gevraagd. Zijn overleden vader, die bij de Amerikaanse mariniers diende, zou volgens hem niet anders van hem hebben verwacht.

De 41-jarige artiest zei zich niet aan een politieke partij te willen verbinden. Wel wil hij in november voor het eerst gaan stemmen. Jelly Roll kon vanwege eerdere veroordelingen lange tijd niet stemmen, maar kreeg eind vorig jaar gratie van de gouverneur van Tennessee en daarmee zijn stemrecht terug.

Ook uitte hij kritiek op zowel Republikeinse als Democratische politici. Volgens Jelly Roll doen leiders aan beide kanten "verschrikkelijk slecht werk" als het gaat om het bij elkaar brengen van Amerikanen. "We kunnen het oneens zijn en totaal anders stemmen, maar laten we door de paar dingen waarover we van mening verschillen niet vergeten hoeveel dingen we gemeen hebben."