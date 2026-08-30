Koninklijke familie samen bij herdenkingsdienst voor Harald

Koning Haakon, koningin Sonja, kroonprinses Ingrid Alexandra en prins Sverre Magnus wonen zondag in Asker een herdenkingsdienst bij voor de overleden koning Harald. De familie werd bij aankomst bij de kerk verwelkomd door de plaatselijke geestelijken.

De nieuwe koning arriveerde kort voor 11.00 uur samen met zijn moeder en zijn twee kinderen. Koningin Mette-Marit is niet aanwezig. Zij herstelt nog van de longtransplantatie die zij in juni onderging.

De belangstelling voor de dienst is groot. Voor de kerk, die plaats biedt aan ongeveer vierhonderd mensen, stond voor aanvang een lange rij. Niet alle belangstellenden konden naar binnen.

In heel Noorwegen vinden zondag diensten plaats ter nagedachtenis aan Harald. Ook in de kathedraal van Oslo wordt de overleden koning herdacht.