Jenna Ortega durfde toen ze als kind acteerde soms hele dagen niet om eten of drinken te vragen op de set. "Ik wilde koste wat het kost niemand tot last zijn", vertelt de 23-jarige actrice in een interview met Esquire.

"Ik vroeg nog geen slok water", vertelt ze. "Ik ging de hele dag door zonder te eten, te drinken of wat dan ook. Misschien was dat wel mijn fout, dat ik niet goed voor mezelf zorgde."

Voordat Ortega wereldberoemd werd als Wednesday, speelde ze onder meer de hoofdrol in de Disney Channel-serie Stuck in the Middle. Die serie begon in 2016 en Ortega was toen nog maar 13 jaar oud. Ook speelde Ortega als kind rollen in de series Richie Rich, Jane the Virgin, You en Elena of Avalor.